На Закарпатті зафіксували землетрус

Землетрус магнітудою 2,4 бали в 10 кілометрах від міста Ужгород.

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали в 10 кілометрах від міста Ужгород. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Спеціалісти з'ясували, що епіцентр землетрусу знаходився за 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області та залягав на глибині 5 км. Підземні поштовхи було зафіксувано о 10:36.

Вчені класифікували землетрус як невідчутний.

Раніше ми писали, що 31 липня зареєстрували землетрус в Закарпатський області. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на захід від м. Свалява Закарпатської області, на глибині 6 км.

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