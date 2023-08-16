В Чернигове трое чиновников коммунального предприятия присвоили топливо более чем на 1 миллион

По данным следствия, один из чиновников получал топливо у оператора автозаправочной станции по топливной карте, после чего сообщники перевозили и продавали его.

Фото: Черниговская областная прокуратура

В Чернигове трем должностным лицам одного из коммунальных предприятий сообщили о подозрении в незаконном присвоении горючего путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что в течение мая-августа 2023 года трое должностных лиц коммунального предприятия Черниговского городского совета присваивали дизельное топливо и продавали его предпринимателям.

Один из чиновников получал топливо у оператора автозаправочной станции по топливной карте, после чего сообщники перевозили и продавали его.

В результате местному бюджету нанесено более одного млн грн ущерба.

Подозреваемые задержаны и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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