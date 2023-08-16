«Манчестер Сити» – «Севилья» в матче за Суперкубок УЕФА уже сегодня

«Манчестер Сити» будет дебютировать в Суперкубке УЕФА, когда для «Севильи» это будет 5-ый поединок.

Источник фото: Associated Press

Сегодня, 16 августа, на стадионе в Пирее в Греции состоится футбольный поединок в рамках Суперкубка УЕФА. Сойдутся две футбольные команды: английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья».

Суперкубок УЕФА - это ежегодное мероприятие, на котором соревнуются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне еврокубков «Манчестер Сити» завоевал трофей Лиги чемпионов, победив в финале «Интер» со счетом 1:0, тогда как «Севилья» стала чемпионом Лиги Европы, одолев «Рому».

Для «Манчестер Сити» это важный исторический момент, поскольку этот поединок будет их дебютом в Суперкубке УЕФА. А вот «Севилья» будет бороться уже седьмым в своей истории.

Это уже будет пятый поединок этих двух команд. Ранее «Манчестер Сити» и «Севилья» уже имели возможность встретиться в одной группе Лиги чемпионов дважды. Во всех четырех матчах Лиги чемпионов английская команда одержала победу.

Начало игры - в 22:00.

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