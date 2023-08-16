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«Манчестер Сіті» – «Севілья» у матчі за Суперкубок УЄФА вже сьогодні

16:00, 16 серпня 2023
«Манчестер Сіті» дебютуватиме у Суперкубку УЄФА, коли для «Севілья» це буде 5-ий поєдинок.
«Манчестер Сіті» – «Севілья» у матчі за Суперкубок УЄФА вже сьогодні
Джерело фото: Associated Press

Сьогодні, 16 серпня, на стадіоні у Піреї в Греції відбудеться футбольний поєдинок в рамках Суперкубка УЄФА. Зійдуться дві футбольні команди: англійський «Манчестер Сіті» та іспанська «Севілья».

Суперкубок УЄФА – це щорічний захід, на якому змагаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. У минулому сезоні єврокубків «Манчестер Сіті» виборов трофей Ліги чемпіонів, перемігши в фіналі «Інтер» з рахунком 1:0, тоді як «Севілья» стала чемпіоном Ліги Європи, здолавши «Рому».

Для «Манчестер Сіті» це важливий історичний момент, оскільки цей поєдинок буде їхнім дебютом у Суперкубку УЄФА. А от «Севілья» боротиметься вже сьомим в своїй історії.

Це вже буде п'ятий поєдинок цих двох команд. Раніше «Манчестер Сіті» та «Севілья» вже мали можливість зустрітися в одній групі Ліги чемпіонів двічі. У всіх чотирьох матчах Ліги чемпіонів англійська команда здобула перемогу.

Початок гри – о 22:00.

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