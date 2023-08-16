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На Миколаївщині у психлікарні організували «бізнес» на виготовленні липових довідок для ухилянтів

15:43, 16 серпня 2023
За даними слідства, ухилянтам робили медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку.
На Миколаївщині у психлікарні організували «бізнес» на виготовленні липових довідок для ухилянтів
Фото: ДБР

На Миколаївщині викрили масштабну схему заробітку на оформленні липових медичних довідок про непридатність до військової служби у обласному центрі психічного здоров’я. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, заробіток організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували 1,5 тис.  доларів.

Щомісячно ділки оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів. 

Правоохоронця затримали  «на гарячому» під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я  та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За місцем роботи та проживання ділків проведели обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

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