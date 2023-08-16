Німецький бренд одягу Hugo Boss продасть роздрібний бізнес у рф, однак з ринку не піде

Hugo Boss планує переобладнати свій бізнес на оптове постачання продукції до рф.

Джерело фото: VOOGEL

Німецький брендовий виробник одягу Hugo Boss перегляне свою діяльність в росії. Виробник виставив на продаж свій роздрібний бізнес у росії, але планує і надалі заробляти на російському ринку, переорієнтувавши свій бізнес на оптові постачання продукції. Про це йдеться у звіті компанії за перше півріччя 2023 року, оприлюдненому на її офіційному сайті.

Згідно зі звітом, Hugo Boss прийняв рішення переглянути свою бізнес-модель в росії, зосередивши увагу на стратегії оптової торгівлі. Це призвело до класифікації всіх активів і зобов'язань, пов'язаних з роздрібним сегментом, для продажу станом на 31 березня 2023 року.

Наразі компанія активно веде перемовини з потенційними партнерами щодо реалізації активів на території рф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.