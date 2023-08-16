Глава МЗС Румунії засудила російські удари по зерносховищах у портах України

Цими кричущими порушеннями міжнародного права рф продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі, — сказала глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску.

Фото: ОК Південь

Як відомо, після виходу зі «зернової угоди» росія почала обстрілювати порти України, зокрема зерносховища. Так, в ніч на 16 серпня країна-агресор вкотре атакувала портову інфраструктуру на півдні України. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила удари по зерносховищах, зокрема в українських портах «Рені» й «Ізмаїл».

«Я рішуче засуджую продовження ударів росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах «Рені» й «Ізмаїл». Цими кричущими порушеннями міжнародного права рф продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі», – написала вона у Твіттер.

Нагадаємо, що перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси.

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