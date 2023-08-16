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  1. В Україні

У Верховній Раді новий депутат від «Слуги народу» замість Андрія Холодова

15:16, 16 серпня 2023
Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна .
У Верховній Раді новий депутат від «Слуги народу» замість Андрія Холодова

Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом від політичної партії "Слуга народу". По це повідомляється на сайті ЦВК. 

Вказно, що до комісії надійшла постанова парламенту від 9 серпня, якою достроково припинили депутатські повноваження Андрія Холодова у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що народний депутат Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. 

Нагадаємо, журналісти «Схем» вияснили, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

Пізніше Холодова виключили зі «Слуги народу». 

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