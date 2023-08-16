У Верховній Раді новий депутат від «Слуги народу» замість Андрія Холодова

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна .

Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом від політичної партії "Слуга народу". По це повідомляється на сайті ЦВК.

Вказно, що до комісії надійшла постанова парламенту від 9 серпня, якою достроково припинили депутатські повноваження Андрія Холодова у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Холодов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Слуги народу".

"ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №147, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що народний депутат Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату.

Нагадаємо, журналісти «Схем» вияснили, що Холодов востаннє був в Україні 21 січня 2023 року. Вранці він виїхав до Румунії через пункт пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії депутат виїжджав з України 12 разів.

Пізніше Холодова виключили зі «Слуги народу».

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