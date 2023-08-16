Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прокурора САП по делу Князева Александра Омельченко отправили работать в областную прокуратуру

Прокурор САП Александр Омельченко, представлявший обвинения по делу Всеволода Князева, больше не прокурор САП.

Кабмин сможет изымать земельные участки сельскохозяйственного назначения у госпредприятий без их согласия: парламент изменил Земельный кодекс

Верховная Рада приняла изменения в земельное законодательство, изменяющие подходы к изъятию земельных участков

Заместителей руководителей аппаратов судов станет меньше – ГСА внесла изменения в Типовое положение об аппарате суда

Спор между Высшим советом правосудия и Советом судей Украины об определении административных должностей в судах завершен.

Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

Верховная Рада приняла закон, расширивший возможности для строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах.

  1. В Украине

В Верховной Раде новый депутат от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова

15:16, 16 августа 2023
Центральная избирательная комиссия признала новым народным депутатом Николая Тарарина.
В Верховной Раде новый депутат от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова

Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина избранным народным депутатом от политической партии "Слуга народа". Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Указано, что в комиссию поступило постановление парламента от 9 августа, которым досрочно прекратили депутатские полномочия Андрея Холодова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Слуги народа".

"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе",— говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата. 

Журналисты «Схем» выяснили, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.

Позже Холодова исключили из «Слуги народа». 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду