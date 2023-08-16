В Верховной Раде новый депутат от «Слуги народа» вместо Андрея Холодова

Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина избранным народным депутатом от политической партии "Слуга народа". Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Указано, что в комиссию поступило постановление парламента от 9 августа, которым досрочно прекратили депутатские полномочия Андрея Холодова в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Холодов был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Слуги народа".
"ЦИК рассмотрел указанное Постановление и признал Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №147, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе",— говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Андрей Холодов подал в Верховную Раду заявление о сложении мандата.
Журналисты «Схем» выяснили, что Холодов в последний раз был в Украине 21 января 2023 года. Утром он выехал в Румынию из-за пункта пропуска «Порубное» в Черновицкой области. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения россии депутат выезжал из Украины 12 раз.
Позже Холодова исключили из «Слуги народа».
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