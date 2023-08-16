У БЭБ новый исполняющий обязанности Директора Бюро – кто занял место Федорова

У исполнению обязанностей Директора приступил Андрей Пащук.

Источник фото: esbu.gov.ua

С согласия сторон 14 августа приказом БЭБ был уволен Эдуард Федоров, который 17 апреля приступил к исполнению полномочий Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Так, в среду, 16 августа, в Бюро сообщили, что к исполнению обязанностей Директора Бюро экономической безопасности Украины приступил Андрей Викторович Пащук.

Отмечается, что Андрей Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, он был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, которые имеют специальные звания.

«В настоящее время и.о. Директор БЭБ будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата (ЦА) и территориальных управлений (ТУ) БЭБ и будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины"», - говорится в сообщении.

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