Оккупанты не имеют мощностей пополнять Черноморский флот, – ВМС ВСУ.

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Пять больших десантных кораблей Черноморского флота России были выведены из боевой готовности Вооруженными Силами Украины. Сейчас российские оккупанты не имеют достаточно мощностей, чтобы восстановить эти потери, – сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил ВСУ, отметил, что пять больших десантных кораблей Черноморского флота рф уже были выведены из эксплуатации. Он отметил, что российские военные потери привели к ограничению их способности пополнять и поддерживать боевой потенциал Черноморского флота.

«Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к тем шести, что уже были. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти», – сказал Плетенчук.

Эта ситуация свидетельствует о том, что Украина сумела направить свои усилия на обеспечение обороноспособности и повлиять на боевую готовность российского флота в Черноморском регионе.

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