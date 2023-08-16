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  1. В Україні

ЗСУ вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів рф – ВМС

18:49, 16 серпня 2023
Окупанти не мають потужностей поповнювати Чорноморський флот, – ВМС ЗСУ.
ЗСУ вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів рф – ВМС
Джерело фото: Depositphotos

П'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту росії були виведені від бойової готовності Збройними Силами України. Наразі російські окупанти не мають достатньо потужностей, аби відновити ці  втрати, – повідомили в Військово-морських силах ЗСУ.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, відзначив, що п'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту рф вже були виведені з експлуатації. Він наголосив на тому, що російські військові втрати призвели до обмеження їх здатності поповнювати та підтримувати бойовий потенціал Чорноморського флоту.

«Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати», – сказав Плетенчук.

Ця ситуація свідчить про те, що Україна зуміла спрямувати свої зусилля на забезпечення обороноздатності та вплинути на бойову готовність російського флоту в Чорноморському регіоні.

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