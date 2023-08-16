У БЕБ новий виконуючий обов’язки Директора Бюро – хто зайняв місце Федорова

До виконання обов’язків Директора приступив Андрій Пащук.

Джерело фото: esbu.gov.ua

За згодою сторін 14 серпня наказом БЕБ був звільнений Едуард Федоров, який 17 квітня приступив до виконання повноважень Директора Бюро економічної безпеки України.

Так, у середу, 16 серпня, у Бюро повідомили, що до виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України приступив Андрій Вікторович Пащук.

Зазначається, що Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, він був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

«Наразі в.о. Директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України “ Про Бюро економічної безпеки України”», - сказано у повідомленні.

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