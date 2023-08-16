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  1. В Україні

Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси

09:51, 16 серпня 2023
Контейнеровоз під прапором Гонконга прямує тимчасовим коридором, відкритим після виходу рф із «зернової угоди».
Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси
Фото: Олександр Кубраков/Фейсбук

16 серпня з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Контейнеровоз під прапором Гонконга прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис тонн вантажу, зокрема з продовольством.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.

"Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року", - повідомив Кубраков.

Міністр додав, що Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

"Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає рф припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій", - наголосив він

Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса.

Нагадаємо, що вночі росія атакувала дронами один із портів Дунаю. 

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