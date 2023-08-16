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Глава МИД Румынии осудила российские удары по зернохранилищам в портах Украины

19:26, 16 августа 2023
Этими вопиющими нарушениями международного права рф продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море, - сказала глава МИД Румынии Луминица Одобеску.
Глава МИД Румынии осудила российские удары по зернохранилищам в портах Украины
Фото: ОК Юг

Как известно, после выхода из «зернового соглашения» россия начала обстреливать порты Украины, в том числе зернохранилища. Так, в ночь на 16 августа страна-агрессор в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру на юге Украины. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила удары по зернохранилищам, в частности в украинских портах «Рени» и «Измаил».

«Я решительно осуждаю продолжение ударов россии по невинным людям, гражданской инфраструктуре, включая зернохранилища в украинских портах «Рени» и «Измаил». Этими вопиющими нарушениями международного права рф продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море», – написала она в Твиттер.

Напомним, что первое судно вышло временным коридором из порта Одессы.

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