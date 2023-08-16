Немецкий бренд одежды Hugo Boss продаст розничный бизнес в рф, однако с рынка не уйдет

Hugo Boss планирует переоборудовать свой бизнес на оптовые поставки продукции в рф.

Источник фото: VOOGEL

Немецкий брендовый производитель одежды Hugo Boss пересмотрит свою деятельность в России. Производитель выставил на продажу свой розничный бизнес в России, но планирует и в дальнейшем зарабатывать на российском рынке, переориентировав свой бизнес на оптовые поставки продукции. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2023 года, обнародованном на ее официальном сайте.

Согласно отчету, Hugo Boss принял решение пересмотреть свою бизнес-модель в России, сосредоточив внимание на стратегии оптовой торговли. Это привело к классификации всех активов и обязательств, связанных с розничным сегментом, для продажи по состоянию на 31 марта 2023 года.

В настоящее время компания активно ведет переговоры с потенциальными партнерами по реализации активов на территории рф.

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