На Николаевщине в психбольнице организовали «бизнес» на изготовлении липовых справок для уклонистов

По данным следствия, уклонистам делали медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета.

Фото: ГБР

В Николаевской области разоблачили масштабную схему заработка на оформлении липовых медицинских справок о непригодности к военной службе в областном центре психического здоровья. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, заработок организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые делали необходимые справки, и правоохранителя, который занимался подбором клиентов.

Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тыс. долларов.

Ежемесячно дельцы оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тысяч долларов.

Правоохранителя задержали "на горячем" во время передачи медсправок и получения за них платы.

Решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По месту работы и проживания дельцов провели обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки.

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