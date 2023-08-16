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  1. В Україні

У Чернігові троє посадовців комунального підприємства привласнили пальне на понад 1 мільйон

22:00, 16 серпня 2023
За даними слідства, один з посадовців отримував пальне в оператора автозаправної станції за паливною картою, після чого спільники перевозили і продавали його.
У Чернігові троє посадовців комунального підприємства привласнили пальне на понад 1 мільйон
Фото: Чернігівська обласна прокуратура

У Чернігові трьом посадовим особам одного з комунальних підприємств повідомлено про підозру у незаконному привласненні пального шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що протягом травня-серпня 2023 року троє посадових осіб комунального підприємства Чернігівської міської ради привласнювали дизельне пальне та продавали його підприємцям.

Один з посадовців отримував пальне в оператора автозаправної станції за паливною картою, після чого спільники перевозили і продавали його.

В результаті місцевому бюджету завдано понад один млн грн збитків.

Підозрюваних затримано та їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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