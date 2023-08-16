Зафіксували землетрус магнітудою 2,2.

Фото: Новини.Live

На Закарпатті, за 23 км на схід від Ужгорода, стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спецконтролю.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині трьох кілометрів.

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчувають лише окремі люди, особливо на верхніх поверхах.

Раніше ми писали, що 31 липня зареєстрували землетрус в Закарпатський області. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на захід від м. Свалява Закарпатської області, на глибині 6 км.

Також 10 серпня у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 бали.

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