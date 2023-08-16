Державній «Укрнафті» передали управління російською мережею АЗС

АРМА з Кабміном передали російську мережу АЗС в Харківській та Полтавській областях в управління державній «Укрнафті».

Джерело фото: Укрінформ

За пропозицією АРМА та Міністерства енергетики, Кабінет Міністрів України сьогодні, 16 серпня, прийняв рішення передати управління мережею із близько 100 російських АЗС нафтобаз та низки транспортних засобів «Татнафті» державній компанії, – повідомили в АРМА.

Управління арештованих активів, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, перейде найбільші нафтогазовидобувній компанії України – «Укрнафта». Їй доручено відновити діяльність автозаправних комплексів та забезпечити прибуток до державного бюджету від їх операційної діяльності.

Цей крок призначений для уникнення подальших перебоїв у функціонуванні активів та забезпечення швидкого та ефективного переходу управління, і був здійснений згідно з особливою процедурою, передбаченою ст. 21-1 Закону про АРМА.

«Скоординовані дії Національного агентства та Уряду вкотре довели свою ефективність. Відтепер більше ста АЗС забезпечуватимуть стабільність на енергетичному ринку та прибуток державному бюджету, а не російським бенефіціарам», – сказала Голова АРМА Олена Дума.

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