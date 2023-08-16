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Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

Прокурор САП Олександр Омельченко, який представляв обвинувачення у справі Всеволода Князєва, більше не прокурор САП.

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Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

14:50, 16 серпня 2023
Прокурор САП Олександр Омельченко, який представляв обвинувачення у справі Всеволода Князєва, більше не прокурор САП.
Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко, який був державним обвинувачем у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва, більше не працює у САП.

Як свідчать дані з сайту обласної прокуратури, з початку серпня цього року Омельченко – заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури.

Нет описания.

Нагадаємо, раніше Омельченко звернувся до Ради прокурорів зі скаргою на дії очільника САП Олександра Клименка. Омельченко заявив, що 20 червня він погодив детективу НАБУ запит на міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Польщі, яка дозволить зробити копію розміщеної в телефоні Князєва інформації. 

21 червня Омельченку повідомили, що голова САП Олександр Клименко цікавився місцеперебуванням телефону. Прокурор зайшов до Клименка і повідомив, що в НАБУ телефону немає, і де він наразі перебуває йому невідоме.

Далі, йдеться в заяві, Клименко почав дорікати, що прокурор не мав права залучати фахівців із Польщі.

Також Омельченко розповів ЗМІ про те, що йому дзвонили з ЦПК та радили написати заяву про звільнення.

У липні у САП заявляли, що прокурор САП Олександр Омельченко «залишається прокурором та перебуває на посаді керівника відділу САП» і «залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду».

Очільник САП Олександр Клименко заявив, що «заяви прокурора Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності».

Автор: Наталя Мамченко

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