Інформація про запланований теракт окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується, — ОВА

У Запорізькій ОВА спростували поширену в ЗМІ інформацію, що Путін віддав наказ підірвати ЗАЕС наприкінці серпня-початку вересня.

Фото: Енергоатом

У ЗМІ 16 серпня поширили інформацію про те, що нібито Путін ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС наприкінці серпня-початку вересня. У Запорізькій ОВА кажуть, що ця інформація не підтверджується.



«Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності. Навіщо українські ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві – відкрите питання. Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом», – заявили в ОВА.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку росією провокації на території ЗАЕС.

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко казав, що реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті.

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