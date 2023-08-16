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  1. В Украине

Информация о запланированном теракте оккупантов на Запорожской АЭС не подтверждается, — ОВА

19:45, 16 августа 2023
В Запорожской ОВА опровергли распространенную в СМИ информацию, что Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС в конце августа-начале сентября.
Информация о запланированном теракте оккупантов на Запорожской АЭС не подтверждается, — ОВА
Фото: Энергоатом

В СМИ 16 августа распространили информацию о том, что якобы Путин принял решение взорвать оккупированную Запорожскую АЭС в конце августа-начале сентября. В Запорожской ОВА говорят, что эта информация не подтверждается.

«Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности. Зачем украинские СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе – открытый вопрос. Надеюсь, ответ на него дадут уполномоченные службы уже в ближайшее время», – заявили в ОВА.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что реактор Запорожской АЭС может взорваться в любой момент.

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