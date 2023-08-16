Финансирование программы єОселя увеличили - получить льготную ипотеку смогут по меньшей мере 10 тысяч семей

Украинцам, которым отказали из-за отсутствия финансирования, советуют повторно подать заявку на кредит в Дії.

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Финансирование программы єОселя увеличили. По оценкам «Укрфинжитло», уже к концу года получить льготную ипотеку смогут по меньшей мере 10 тысяч украинских семей.

В Минэкономики советуют тем украинцам, которым отказали из-за отсутствия финансирования, повторно подать заявку на кредит в Дії.

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или желают улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых на вторичном или первичном рынке. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

В «Укрфинжитло» отмечают, что заемщики, претендующие на ипотеку под 7%, могут выбрать квартиру в доме не старше трех лет на момент заключения договора, или таком, что строится.

Подать заявку можно только в мобильном приложении Дія.

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