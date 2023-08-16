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  1. В Украине

Двух чиновниц «Николаевоблэнерго» подозревают в поддержке вооруженной агрессии рф

17:14, 16 августа 2023
Работниц «Николаевоблэнерго» подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Двух чиновниц «Николаевоблэнерго» подозревают в поддержке вооруженной агрессии рф
Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Николаеве задержали двух чиновниц АО «Николаевоблэнерго», которые публично отрицали существование Украины как государства и поддерживали полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Женщинам сообщено о подозрении - сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые распространяли российскую пропаганду среди коллег и подчиненных, направленную на захват территорий Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В ходе обысков в служебных кабинетах и домах изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.   

Женщинам инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее.

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