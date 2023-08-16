Двох посадовиць «Миколаївобленерго» підозрюють у підтримці збройної агресії рф

Працівниць «Миколаївобленерго» підозрюють у посягані на територіальну цілісність та недоторканність України.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

В Миколаєві затримали двох посадовиць АТ «Миколаївобленерго», які публічно заперечували існування України як держави та підтримували повномасштабне вторгнення рф на територію України. Жінкам повідомлено про підозру – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані поширювали російську пропаганду серед колег та підлеглих, спрямовану на захоплення територій України та виправдування збройної агресії рф.

У ході обшуків у службових кабінетах та домівках вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Жінкам інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її.

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