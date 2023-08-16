Чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні – відповіли в ПФУ

Якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються.

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Стаж, набутий на території Польщі, враховується до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Як пояснили у ПФУ, відповідаючи на питання, чи отримає жінка, яка працювала в Польщі стаж, це відбувається відповідно до Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення.

Тобто, якщо людина має страховий стаж в Україні та працювала в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі підсумовуються.

«Наприклад, якщо людина 25 років працювала в Україні і 5 років – у Польщі, вона має право на призначення пенсії за віком в Україні, оскільки у 2023 році для виходу на пенсію в 60 років їй необхідно мати не менше 30 років страхового стажу», - пояснили у ПФУ.

Водночас, згідно з положеннями Угоди, кожна з країн розраховує розмір пенсії, відповідно до норм свого національного законодавства, за стаж, набутий на її території.

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