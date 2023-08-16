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БЕБ просить в уряду 948,1 млн гривень, поточного фінансування вистачить лише до жовтня – Forbes Ukraine

14:20, 16 серпня 2023
У БЕБ зазначають, що поточний річний бюджет покриває лише 20% необхідних витрат.
БЕБ просить в уряду 948,1 млн гривень, поточного фінансування вистачить лише до жовтня – Forbes Ukraine
Джерело фото: Главком

Бюро економічної безпеки звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням про додаткове фінансування на поточний рік на суму 948,1 мільйонів гривень. БЕБ вже стикається з проблемами виплати зарплат своїм працівникам, а виділеного бюджету на 2023 рік вистачить максимум – до жовтня, – повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.

У своєму зверненні до уряду, яке надійшло в перших числах червня, БЕБ вимагає внесення змін до державного бюджету на 2023 рік для підвищення видатків на суму 948,1 мільйонів гривень за бюджетною програмою «Керівництво та управління в галузі економічної безпеки».

За даними джерел Forbes, серед членів ТСК та уряду, Бюро економічної безпеки майже вичерпало свій річний бюджет станом на середину серпня. Голова Ради громадського контролю при Бюро, Тарас Котов, зауважує, що грошей вистачить до вересня чи середини жовтня.

З метою збереження коштів БЕБ вже відправило співробітників у відпустки за власний рахунок і ввело неповний робочий день. Наявний дефіцит ресурсу для виплати заробітної плати на 2023 рік складає 381 мільйон гривень, а станом на 1 травня заборгованість по зарплаті становить 9,4 мільйонів гривень.

Керівництво БЕБ вказує, що поточний річний бюджет покриває лише 20% необхідних витрат (при повному становленні). З цією метою, управління органу закликає уряд збільшити фінансування на 948,1 мільйонів гривень. Згідно з додатковою інформацією від Котова, Рада громадського контролю підтримала це звернення.

Однією з причин дефіциту є розширення штату працівників, незважаючи на воєнний стан.

«Зараз йдуть конкурси на 200 посад, це вибиває бюро за межі бюджету», – пояснив Котов.

Він також зазначив, що відсутність коштів заважає навіть проведенню переатестації персоналу.

«У випадку звільнень теж потрібно робити виплати. Грошей на це немає», – додав Котов.

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