БЭБ просит у правительства 948,1 млн гривен, текущего финансирования хватит только до октября – Forbes Ukraine

В БЭБ отмечают, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% необходимых расходов.

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Бюро экономической безопасности обратилось к Кабинету Министров Украины с просьбой о дополнительном финансировании на текущий год на сумму 948,1 миллионов гривен. БЭБ уже сталкивается с проблемами выплаты зарплат своим работникам, а выделенного бюджета на 2023 год хватит максимум – до октября, – сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники среди членов парламентской Временной следственной комиссии по БЭБ и в правительстве.

В своем обращении к правительству, которое поступило в первых числах июня, БЭБ требует внесения изменений в государственный бюджет на 2023 год для повышения расходов на сумму 948,1 миллионов гривен по бюджетной программе «Руководство и управление в области экономической безопасности».

По данным источников Forbes, среди членов ВСК и правительства, Бюро экономической безопасности почти исчерпало свой годовой бюджет по состоянию на середину августа. Председатель Совета общественного контроля при Бюро, Тарас Котов, отмечает, что денег хватит до сентября или середины октября.

С целью сохранения средств БЭБ уже отправило сотрудников в отпуска за свой счет и ввело неполный рабочий день. Имеющийся дефицит ресурса для выплаты заработной платы на 2023 год составляет 381 миллион гривен, а по состоянию на 1 мая задолженность по зарплате составляет 9,4 миллионов гривен.

Руководство БЭБ указывает, что текущий годовой бюджет покрывает лишь 20% необходимых расходов (при полном становлении). С этой целью, управление органа призывает правительство увеличить финансирование на 948,1 миллионов гривен. Согласно дополнительной информации от Котова, Совет общественного контроля поддержал это обращение.

Одной из причин дефицита является расширение штата работников, несмотря на военное положение.

«Сейчас идут конкурсы на 200 должностей, это выбивает бюро за пределы бюджета», – пояснил Котов.

Он также отметил, что отсутствие средств мешает даже проведению переаттестации персонала.

«В случае увольнений тоже нужно делать выплаты. Денег на это нет», – добавил Котов.

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