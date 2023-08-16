Будет ли польский стаж работы учтен при назначении пенсии в Украине – ответили в ПФУ

Если человек имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются.

Изображение: freepik.com

Стаж, приобретенный на территории Польши, учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине. Как пояснили в ПФУ, отвечая на вопрос, получит ли женщина, работавшая в Польше стаж, это происходит согласно Соглашению между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении.

То есть, если человек имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются.

«Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет – в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ему необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа», – объяснили в ПФУ.

В то же время, согласно положениям Соглашения, каждая из стран рассчитывает размер пенсии в соответствии с нормами своего национального законодательства за стаж, приобретенный на ее территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.