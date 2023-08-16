Фінансування програми єОселя збільшили – отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тисяч родин

Українцям, яким відмовили через брак фінансування, радять повторно подати заявку на кредит в Дії.

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Фінансування програми єОселя збільшили. За оцінками «Укрфінжитла», вже до кінця року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тисяч українських родин.

У Мінекономіки радять тим українцям, яким відмовили через брак фінансування, повторно подати заявку на кредит в Дії.

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

В «Укрфінжитлі» наголошують, що позичальники, які претендують на іпотеку під 7%, можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується.

Подати заявку можна лише у мобільному додатку Дія.

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