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Прокурора САП по делу Князева Александра Омельченко отправили работать в областную прокуратуру

Прокурор САП Александр Омельченко, представлявший обвинения по делу Всеволода Князева, больше не прокурор САП.

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Прокурора САП по делу Князева Александра Омельченко отправили работать в областную прокуратуру

14:50, 16 августа 2023
Прокурор САП Александр Омельченко, представлявший обвинения по делу Всеволода Князева, больше не прокурор САП.
Прокурора САП по делу Князева Александра Омельченко отправили работать в областную прокуратуру

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко, являвшийся государственным обвинителем по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, больше не работает в САП.

Как свидетельствуют данные с сайта областной прокуратуры, с начала августа этого года Омельченко – заместитель руководителя Тернопольской областной прокуратуры.

Нет описания.

Напомним, ранее Омельченко обратился в Совет прокуроров с жалобой на действия главы САП Александра Клименко. Омельченко заявил, что 20 июня он согласовал детективу НАБУ запрос на международную правовую помощь Министерству юстиции Польши, которая позволит сделать копию размещенной в телефоне Князева информации.

21 июня Омельченко сообщили, что глава САП Александр Клименко интересовался местонахождением телефона. Прокурор зашел в Клименко и сообщил, что у НАБУ телефона нет, и где он пока находится ему неизвестно.

Далее, говорится в заявлении, Клименко начал упрекать, что прокурор не имел права привлекать специалистов из Польши.

Также Омельченко рассказал СМИ о том, что ему звонили из ЦПК и советовали написать заявление об увольнении.

В июле в САП заявляли, что прокурор САП Александр Омельченко «остается прокурором и занимает должность руководителя отдела САП» и «остается процессуальным руководителем по делу по экспредседателю Верховного Суда».

Глава САП Александр Клименко заявил, что «заявления прокурора Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности».

Автор: Наталья Мамченко

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