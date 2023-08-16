САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами

Але для цього Антикорупційній прокуратурі потрібні нові прокурори та повноваження.

Джерело фото: САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня повідомив, що САП планує дещо оновити пріоритети в своїй діяльності.

«У нас надзвичайно багато роботи. Кількість роботи постійно збільшується. За останніми дослідженнями, найбільший відсоток латентності - серед корупційних злочинів. Тобто мова йде про злочини, які не потрапляють в жоден облік та статистику. Однак САП хоче забезпечити невідворотність покарання за вчинення кожного корупційного правопорушення», - розповів Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками роботу САП у першому півріччі 2023 року.

Втім, як повідомив керівник САП, для протидії новим викликам в діяльності антикорупційної прокуратури, необхідне як збільшення кількості прокурорів САП, так і посилення її адміністративного потенціалу.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомила, що прокурор САП у справі екс-голови Верховного Суду Олександр Омельченко втратив свою посаду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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