Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС вирішить питання відрядження судді у Київський апеляційний суд

У 2023 році у відставку звільнились 18 суддів Київського апеляційного суду.

САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами

Але для цього Антикорупційній прокуратурі потрібні нові прокурори та повноваження.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

Прокурор САП Олександр Омельченко, який представляв обвинувачення у справі Всеволода Князєва, більше не прокурор САП.

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

  1. Публікації
  2. / В Україні

САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами

16:34, 16 серпня 2023
Але для цього Антикорупційній прокуратурі потрібні нові прокурори та повноваження.
САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами
Джерело фото: САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня повідомив, що САП планує дещо оновити пріоритети в своїй діяльності.

«У нас надзвичайно багато роботи. Кількість роботи постійно збільшується. За останніми дослідженнями, найбільший відсоток латентності - серед корупційних злочинів. Тобто мова йде про злочини, які не потрапляють в жоден облік та статистику. Однак САП хоче забезпечити невідворотність покарання за вчинення кожного корупційного правопорушення», - розповів Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками роботу САП у першому півріччі 2023 року.

Втім, як повідомив керівник САП, для протидії новим викликам в діяльності антикорупційної прокуратури, необхідне як збільшення кількості прокурорів САП, так і посилення її адміністративного потенціалу.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомила, що прокурор САП у справі екс-голови Верховного Суду Олександр Омельченко втратив свою посаду.  

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду