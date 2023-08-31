Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

Спілкуватися із податковою під час розгляду скарг і перевірок можна буде онлайн, – Гетманцев зареєстрував законопроект

Платники податків зможуть взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції.

Давид Арахамія про інцидент у Дніпрі: ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони

Давид Арахамія заявив, що будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони, зокрема, буде розмежовано «межі достатньої і недостатньої самооборони».

Обрано координаторів нового складу Громадської ради доброчесності

Голова ВККС закликав членів ГРД допомогти навести лад у судовій владі.

Усунуть зловживання при нарахуванні виплат і премій: Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2024 рік готують з новою системою оплати праці чиновників

У проекті Держбюджету на 2024 рік показники оплати праці держслужбовців закладені з урахуванням прийняття нового закону про реформу зарплат чиновників

  1. В Україні

Зеленський повідомив, які наслідки можуть бути, якщо не зупинити корупцію в рамках закону

15:26, 31 серпня 2023
За словами Президента України, якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це може демотивувати людей.
Зеленський повідомив, які наслідки можуть бути, якщо не зупинити корупцію в рамках закону
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо корупцію в країні не зупинять в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей та самій єдності країни. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

За словами Президента, необхідності законодавчо прирівняти корупцію до державної зради. Він вважає, що «у воєнний час до питання про корупційні ризики потрібно підходити набагато серйозніше, ніж у мирний».

Також Зеленський визнав, що «у зв'язку з війною люди перебувають під великим тиском і саме тому ми не можемо ризикувати жодними, нехай навіть незначними, моментами корупції».

«Люди борються, захищають свої будинки, своїх дітей, ділять свої пенсії та зарплати з військовими, а не зі своїми дітьми», - заявив він.

«Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей, їхньої віри в перемогу, в Україну і загрожує самій єдності країни», - сказав Зеленський.

Проте Президент не погодився з тим, що корупція в Україні існує скрізь, однак додав, що «ми не маємо права мати корупцію на жодному рівні».

Раніше ми писали, що у Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду