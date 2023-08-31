Зеленський повідомив, які наслідки можуть бути, якщо не зупинити корупцію в рамках закону

За словами Президента України, якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це може демотивувати людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо корупцію в країні не зупинять в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей та самій єдності країни. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

За словами Президента, необхідності законодавчо прирівняти корупцію до державної зради. Він вважає, що «у воєнний час до питання про корупційні ризики потрібно підходити набагато серйозніше, ніж у мирний».

Також Зеленський визнав, що «у зв'язку з війною люди перебувають під великим тиском і саме тому ми не можемо ризикувати жодними, нехай навіть незначними, моментами корупції».

«Люди борються, захищають свої будинки, своїх дітей, ділять свої пенсії та зарплати з військовими, а не зі своїми дітьми», - заявив він.

«Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує демотивацією людей, їхньої віри в перемогу, в Україну і загрожує самій єдності країни», - сказав Зеленський.

Проте Президент не погодився з тим, що корупція в Україні існує скрізь, однак додав, що «ми не маємо права мати корупцію на жодному рівні».

Раніше ми писали, що у Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради.

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