Вимагав хабар від інвесторів за встановлення сонячних панелей: на Одещині викрито посадовця пенітенціарного органу

Викрито керівника управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, який вимагав хабар за можливість залучення іноземних інвестицій.

Правоохоронці викрили заступника начальника Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань на вимаганні грошей за можливість залучення іноземних інвестицій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Бажаючи інвестувати в Україну не зважаючи на війну, громадяни Ізраїлю звернулись до органу з питань виконання покарань щодо реалізації бізнес-плану з розташування на будівлях та спорудах однієї з виправних колоній в Одесі сонячних батарей. Вони мали створити у сукупності сонячну електростанцію, з попереднім завантаженням виробничої частини установи різноманітними замовленнями на роботу з металом.

Проте фігурант за допуск представників інвесторів на територію установи, підписання відповідного договору та початку робіт, висунув вимогу щодо надання хабаря в якості «вхідного квитка», який з його слів мав бути переданий керівництву Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, а подальший незаконний дохід, мовляв, буде поділено, зокрема між службовими особами Управління», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували вимагання та отримання 7 тисяч доларів посадовцем, лише після чого він надав відповідні вказівки на підписання договору та початок завезення матеріалів для виконання робіт.

Також проведено обшуки за місцем розташування структурного підрозділу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та місць проживання його керівництва. В результаті за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено понад 100 тисяч доларів та 6800 євро.

Серед вказаних коштів які, за словами дружини підозрюваного є їх особистими збереженням, виявлено 1700 доларів, які були раніше передані в якості неправомірної вигоди.

Посадовцю Державної кримінально-виконавчої служби України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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