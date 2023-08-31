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Наша армія не настільки велика, — Данілов спростував дані про 70 тисяч загиблих

15:39, 31 серпня 2023
За словами секретаря РНБО, західні ЗМІ перебільшують втрати українських військових у війни з рф.
Наша армія не настільки велика, — Данілов спростував дані про 70 тисяч загиблих
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Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію NYT про те, що нібито втрати України від початку повномасштабного вторгнення рф вже 70 тисяч загиблих військових. Про це він розповів у інтерв'ю Welt.

За словами Данілова, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності, а ті, хто називає такі цифри, не володіють ситуацією в країні.

Секретар РНБО наголосив, що в Україні не така велика армія, щоб говорити про такі цифри.

"Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", - висловився Данілов.

"Ми щодня відстежуємо всі процеси, що відбуваються на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 року. Мені незрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку дезінформацію про наші втрати", - додав він.

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