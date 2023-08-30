У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

Кліматична норма у столиці перевищена на понад 10 градусів.

Фото: tsn.ua

У вівторок, 29 серпня, у столиці зафіксували одразу три температурні рекорди. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія.

Ніч на вівторок у Києві була найтеплішою - температура не опустилася нижче за 22,8 градуса. Попередній рекорд 2015 року перевищено на 2,7 градусів.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 35,9 градусів, що на 2,2 градусів вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2 градусів, а кліматичну норму - на 11,6 градусів.

Раніше ми писали, що у Києві 27 серпня зафіксували три температурні рекорди.

Крім того, 28 серпня у столиці зафіксували ще три температурні рекорди.

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