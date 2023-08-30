В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды

Климатическая норма в столице превышена более чем на 10 градусов.

Фото: tsn.ua

Во вторник, 29 августа, в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Ночь на вторник в Киеве была самой теплой - температура не опустилась ниже 22,8 градуса. Предыдущий рекорд 2015 года превышен на 2,7 градусов.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла 35,9 градусов, что на 2,2 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1992 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 29,6 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 4,2 градуса, а климатическую норму - на 11,6 градуса.

Ранее сообщалось, что в Киеве 27 августа зафиксировали три температурных рекорда.

Кроме того, 28 августа в столице зафиксировали еще три температурных рекорда.

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