Украинцев предупредили о задержке поездов из-за атаки дронов на Житомирскую область

Назвали список поездов, которые задерживаются из-за вражеского обстрела.

«Укрзализныця» сообщила, что в связи с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела в Житомирской области задерживаются три поезда. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что задержка составляет от 30 минут до 2 часов.

Список поездов, которые задерживаются:

№54 Перемышль - Киев до 2 часов;

№№743 Дарница - Львов до 1 часа;

№68 Варшава - Киев до 30 минут.

«Все остальные 84 поезда дальнего сообщения - по расписанию», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг ночью совершил массированную комбинированную атаку на Киев.

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