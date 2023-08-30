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В кантоне Швейцарии запретили школьные политические дебаты перед местными выборами

11:26, 30 августа 2023
Его решение вызвало негодование со стороны левых партий.
В кантоне Швейцарии запретили школьные политические дебаты перед местными выборами
Источник фото: Bloomberg via Getty Images
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Министр образования швейцарского кантона Во Фредерик Борлоз запретил проводить политические дебаты в учебных заведениях в течение десяти недель перед местными выборами, что вызвало критику левых партий.

Об этом сообщает «Swissinfo».

По словам Борлоза, представителя правоцентристской Радикально-либеральной партии, запрет политических дискуссий в школах призван предотвратить перехват голосов во время избирательной кампании.

Как пояснил министр образования кантона Во на заседании правительства, дискуссии в школах важны для воспитания молодежи, но они «не могут проходить в любое время».

Его решение вызвало негодование со стороны левых партий.

Глава Социал-демократической партии в кантоне Во Ромен Пиллу объяснил, что соревновательные дебаты, где можно услышать все политические мнения, не имеют ничего общего с «пропагандой». «Напротив, это ободряющие моменты, позволяющие молодым людям заниматься общественными вопросами», – сказал он.

Несколько правоцентристских депутатов поддержали Борлоза. Политик Швейцарской народной партии Селин Бо заявила, что дебаты на выборах являются «манипуляцией» и служат лишь для того, чтобы «выставить определенных личностей на первый план».

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