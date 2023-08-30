У кантоні Швейцарії заборонили шкільні політичні дебати перед місцевими виборами

Його рішення викликало обурення з боку лівих партій.

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Міністр освіти швейцарського кантону Во Фредерік Борлоз заборонив проводити політичні дебати в навчальних закладах протягом десяти тижнів перед місцевими виборами, що викликало критику лівих партій.

Про це повідомляє «Swissinfo».

За словами Борлоза, представника правоцентристської Радикально-ліберальної партії, заборона політичних дискусій у школах покликана запобігти перехопленню голосів під час виборчої кампанії.

Як пояснив міністр освіти кантону Во на засіданні уряду, дискусії у школах важливі для виховання молоді, але вони «не можуть відбуватися в будь-який час».

Його рішення викликало обурення з боку лівих партій.

Голова Соціал-демократичної партії у кантоні Во Ромен Піллу пояснив, що змагальні дебати, де можна почути всі політичні думки, не мають нічого спільного з «пропагандою». «Навпаки, це підбадьорливі моменти, які дозволяють молодим людям займатися громадськими питаннями», – сказав він.

Кілька правоцентристських депутатів підтримали Борлоза. Політик Швейцарської народної партії Селін Бо заявила, що дебати під час виборів є «маніпуляцією» і служать лише для того, щоб «виставити певних особистостей на перший план».

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