Дві людини загинуло і три отримали поранення – Офіс Генпрокурора опублікував наслідки ворожої атаки на Київ

В ОГП уточнили, що за попередньою інформацією, загинуло двоє працівників товариства.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Як повідомляли у Київські міській військовій адміністрації, ворог вночі здійснив масовану комбіновану атаку на столицю України.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Рештки ракет упали в Шевченківському та Дарницькому районах.

Як зазначили у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, 30 серпня близько 5:20 збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури Києва.

В ОГП уточнили, що за попередньою інформацією, загинуло двоє працівників товариства.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Також ми писали, що в МВС оприлюднили наслідки атаки на Київщині, фото та відео.

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