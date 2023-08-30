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Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

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ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

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  1. В Україні

Дві людини загинуло і три отримали поранення – Офіс Генпрокурора опублікував наслідки ворожої атаки на Київ

10:13, 30 серпня 2023
В ОГП уточнили, що за попередньою інформацією, загинуло двоє працівників товариства.
Дві людини загинуло і три отримали поранення – Офіс Генпрокурора опублікував наслідки ворожої атаки на Київ
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Як повідомляли у Київські міській військовій адміністрації, ворог вночі здійснив масовану комбіновану атаку на столицю України.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Рештки ракет упали в Шевченківському та Дарницькому районах.

Як зазначили у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, 30 серпня близько 5:20 збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури Києва.

В ОГП уточнили, що за попередньою інформацією, загинуло двоє працівників товариства.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Також ми писали, що в МВС оприлюднили наслідки атаки на Київщині, фото та відео.

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