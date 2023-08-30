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Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму – ЗМІ

09:54, 30 серпня 2023
Найпотужнішого удару було завдано по аеропорту в Пскові.
Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму – ЗМІ
Скріншот
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Вночі 30 серпня відбулась найбільша атака дронів по рф, повідомляє DW.

Найпотужнішого удару було завдано по еропорту в Пскові. Там пошкоджено чотири літаки Іл-76, жертв немає, повідомили російські екстрені служби. Крім того, один з telegram-каналів писав про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжках. 

Місцева влада Брянська прозвітувала про три збиті безпілотники у місті та області. При цьому після падіння безпілотника спалахнула пожежа на брянському заводі «Кремній ЕЛ» – це найбільший у росії виробник мікроелектроніки. А місцева влада повідомила, що через падіння безпілотника спалахнув адміністративна будівля. Вранці атака продовжилася – губернатор регіону заявив про ще один збитий дрон над Брянськом.

Про вибухи також повідомляли в Тулі та Рязані. Сергій Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви, а в міноборони рф стверджують, що безпілотники були збиті в Орловській та Калузькій областях.

Крім того, дрони атакували окупований Севастополь – вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Призначений рф так званий «глава» міста Михайло Развожаєв повідомив, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення «відбивають атаки безпілотників із моря». Пізніше він заявив, що роботу ППДО в акваторії закінчено. Жодних подробиць атаки він не навів.

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