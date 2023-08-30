Ночью произошла наибольшая атака дронов по рф и Крыму – СМИ

Самый мощный удар был нанесен по аэропорту в Пскове.

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Ночью 30 августа произошла самая большая атака дронов по рф, сообщает DW.

Самый мощный удар был нанесен по аэропорту в Пскове. Там повреждены четыре самолета Ил-76, жертв нет, сообщили российские экстренные службы. Кроме того, один из telegram-каналов писал о пожаре на территории 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах.

Местные власти Брянска отчитались о трех сбитых беспилотниках в городе и области. При этом, после падения беспилотника вспыхнул пожар на брянском заводе «Кремний ЭЛ» - это крупнейший в россии производитель микроэлектроники. А местные власти сообщили, что из-за падения беспилотника загорелось административное здание. Утром атака продолжилась - губернатор региона заявил о еще одном сбитом дроне над Брянском.

О взрывах также сообщали в Туле и Рязани. Сергей Собянин заявил об одном сбитом беспилотнике, который направлялся в сторону Москвы, а в минобороны рф утверждают, что беспилотники были сбиты в Орловской и Калужской областях.

Кроме того, дроны атаковали оккупарованый Севастополь – звучали взрывы в районе Севастопольской бухты. Назначенный рф так званный «глава» города Михаил Развожаев сообщил, что силы противоподводно-диверсионного обеспечения «отражают атаки беспилотников с моря». Позже он заявил, что работа ППДО в акватории закончена. Никаких подробностей атаки он не привел.

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