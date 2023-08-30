Пострадали кладбища и жилые дома: в МВД обнародовали последствия атаки на Киевщине, фото и видео

Повреждены более 6 частных домов.

Источник фото: МВД

Из-за ночной атаки россиян дронами и ракетами в трех районах Киевской области произошли пожары, разрушены жилые дома, пострадали три человека.

«В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила.

Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, там произошло возгорание», - сообщили в МВД Украины.

Также там сообщили о повреждении еще более 6 частных домов в результате падения обломков ракет и шахедов еще в одном из районов области.

«Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений», - отметили в МВД.

Разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.

В Министерстве внутренних дел также опубликовали фото и видео:

Источник фото и видео: МВД

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.