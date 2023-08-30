Пострадали кладбища и жилые дома: в МВД обнародовали последствия атаки на Киевщине, фото и видео

Из-за ночной атаки россиян дронами и ракетами в трех районах Киевской области произошли пожары, разрушены жилые дома, пострадали три человека.
«В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила.
Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, там произошло возгорание», - сообщили в МВД Украины.
Также там сообщили о повреждении еще более 6 частных домов в результате падения обломков ракет и шахедов еще в одном из районов области.
«Из-за возгорания дома после попадания обломков опеки получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений», - отметили в МВД.
Разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.
В Министерстве внутренних дел также опубликовали фото и видео:
Источник фото и видео: МВД
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