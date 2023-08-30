В Днепре задержали патрульного, который застрелил мужчину: видео с места происшествия

Полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру.

В Днепре правоохранители задержали полицейского, который во время патрулирования применил против мужчины табельное оружие и нанес ему смертельное ранение. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении.

По данным следствия, 29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились, в частности, несовершеннолетние дети.

По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались.

В ОГП пишут, что правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик.

«Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру», - сообщили в ОГП.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший умер на месте.

Как мы рассказывали ранее, патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

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