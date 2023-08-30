Постраждало кладовище та житлові будинки: в МВС оприлюднили наслідки атаки на Київщині, фото та відео

Пошкоджені понад 6 приватних будинків.

Джерело фото: МВС

Через нічну атаку росіян дронами й ракетами у трьох районах Київської області сталися пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

«Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу.

Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання», - повідомили у МВС України.

Також там повідомили про пошкодження ще понад 6 приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та шахедів ще в одному із районів області.

«Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь», - зауважили у МВС.

Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.

У Міністерстві внутрішніх справ також опублікували фото та відео:

Джерело фото та відео: МВС

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