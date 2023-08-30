Два человека погибли и трое получили ранения – Офис Генпрокурора опубликовал последствия вражеской атаки на Киев

В ОГП уточнили, что по предварительной информации, погибли два работника общества.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Как сообщали в Киевской городской военной администрации, враг ночью совершил массированную комбинированную атаку на столицу Украины.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Остатки ракет упали в Шевченковском и Дарницком районах.

Как отметили в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, 30 августа около 5:20 вооруженные силы рф, нарушая законы и обычаи войны, совершили вооруженное нападение с применением ракетного вооружения на объекты гражданской инфраструктуры Киева.

В ОГП уточнили, что по предварительной информации, погибли два работника общества.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

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