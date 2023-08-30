Українців попередили про затримку поїздів через атаку дронів на Житомирщину

Назвали список потягів, які затримуються через ворожий обстріл.

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються три потяги. Про це йдеться у прес-службі відомства.

В «Укрзалізниці» уточнили, що затримка становить від 30 хвилин до 2 години.

Список поїздів, які затримуються:

№54 Перемишль – Київ до 2 годин;

№743 Дарниця – Львів до 1 години;

№68 Варшава – Київ до 30 хвилин.

«Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що ворог вночі здійснив масовану комбіновану атаку на Київ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.