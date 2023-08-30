Українців попередили про затримку поїздів через атаку дронів на Житомирщину

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються три потяги. Про це йдеться у прес-службі відомства.
В «Укрзалізниці» уточнили, що затримка становить від 30 хвилин до 2 години.
Список поїздів, які затримуються:
№54 Перемишль – Київ до 2 годин;
№743 Дарниця – Львів до 1 години;
№68 Варшава – Київ до 30 хвилин.
«Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом», – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що ворог вночі здійснив масовану комбіновану атаку на Київ.
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