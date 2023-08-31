11 температурных рекордов за четыре дня: в Киеве продолжает царить жара

Только 30 августа в столице зафиксировали два температурных рекорда.

В среду 30 августа в столице зафиксировали очередные температурные рекорды. В этот раз их было два: самая теплая ночь – +21,4 °С, и самая высокая среднесуточная температура – 26,4 °С.

Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ночью на среду в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,4°С. Предыдущий рекорд был в 1956 году, тогда составлял 19,4°С.

«Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +26,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6°С, а климатическую норму - на 8,4°С», - сказано в сообщении.

Таким образом, за четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что в Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды.

Добавим, в Киеве 27 августа зафиксировали три температурных рекорда.

Кроме того, 28 августа в столице зафиксировали еще три температурных рекорда.

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